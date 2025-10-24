Дмитриев: Россия готова обсуждать инцидент с БПЛА в Польше

С таким запросом к Москве никто не обращался, добавил спецпредставитель президента РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Россия открыта к обсуждению инцидента с беспилотниками (БПЛА) в Польше, но никто не обращался к Москве с таким запросом. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В эфире телекомпании CNN Дмитриева попросили прокомментировать заявления о якобы нарушении воздушных границ Польши. "Очень важно, чтобы люди обсуждали конкретные инциденты. Я знаю, что Россия открыта к обсуждениям, если есть какие-либо вопросы по конкретным инцидентам. Насколько я понимаю, никто не обращался к России с тем, чтобы расследовать это, Россия же открыта к проведению расследования", - ответил глава РФПИ.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и вторгшихся в воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушных границ. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Польши не стремятся прояснить ситуацию и дойти до правды в инциденте с беспилотниками.