Дмитриев назвал сделку по Газе достижением

Нужно посмотреть, "как долго это продержится", отметил специальный представитель президента РФ

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Договоренности по урегулированию в секторе Газа стали достижением исторического масштаба, но нужно посмотреть, как долго они продержатся. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Говоря о работе должностных лиц США по урегулированию конфликта в секторе Газа, он отметил, что они "сделали то, что никто не верил, что они сделают". "И мы должны посмотреть, как долго это продержится", - отметил он, имея в виду достигнутые договоренности. "Но тот факт, что заложники освобождены, [радикальное палестинское движение] ХАМАС, по всей видимости, придерживается договоренностей - это достижение по-настоящему исторических масштабов", - сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан, которое было опубликовано 24 октября.

"Многие считают, что этого удалось достичь сильным давлением, но на самом деле это было сделано благодаря тому, что выслушали опасения всех сторон, чтобы понять их", - подчеркнул он. "Мы считаем, что это огромное достижение команды [президента США Дональда] Трампа", - заключил Дмитриев.