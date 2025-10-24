Дмитриев: более 99% американцев не знают, что Россия хотела вступить в НАТО

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами подчеркнул, что Россия была очень открыта для западного мира и действительно хотела сотрудничать

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Рядовые жители западных стран не осознают, что приближение Североатлантического альянса к российской границе является экзистенциальной угрозой для РФ и что Россия ранее предлагала позволить ей вступить в НАТО. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Но [в западных странах] есть также много людей, которые действительно дезинформированы, которые не понимают реальных российских интересов. А ведь РФ просто не хотела, чтобы НАТО слишком сильно приближалась к ее границам, потому что это экзистенциальная угроза для России", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.

"И представьте, готов поспорить, что 99,999% американцев не знают, что президент [России Владимир] Путин предлагал вступить в НАТО", - добавил глава РФПИ. Журналистка отметила, что, по ее сведениям, это предложение российская сторона делала дважды.

"Даже я не знал о том, что это было сделано дважды. Так что, знаете, есть много фактов о России, которые показывают, что она была очень открыта для западного мира и действительно хотела сотрудничать", - резюмировал Дмитриев.

Предложения России

2 октября Путин на пленарной сессии "Валдая" заявил, что СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, но оба раза "получили отказ, причем с порога". Он указал, что в первый раз это произошло еще в 1954 году, а второй в 2000 году во время визита 42 президента США Билла Клинтона в Москву.

В феврале 2024 года в интервью Такеру Карлсону Путин рассказал о своей беседе с Клинтоном в 2000 году в Кремле. "Я ему задал вопрос: "Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?" Вдруг он сказал: "Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да". А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: "Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой - нет, сейчас это невозможно", - передал содержание разговоров президент РФ.

В августе 2025 года американская общественная исследовательская организация National Security Archive ("Архив по национальной безопасности") при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона обнародовала рассекреченные документы правительства США. В датированном 4 июня 2000 года протоколе беседы Клинтона с Путиным в Кремле, составленном сотрудниками Белого дома, приводятся заявления американского президента о том, что расширение НАТО на восток не угрожает России и что он готов рассмотреть возможность вступления РФ в Североатлантический альянс.