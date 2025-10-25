Мирошник: работа между РФ и США продолжается, она не зацикливается только на Украине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Работа в отношениях между Москвой и Вашингтоном продолжается сразу по нескольким трекам и не зацикливается на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"То, что работа между США и Россией продолжается, - это абсолютный факт. Работа ведется не на одном треке. И хорошо, что двусторонние отношения не зацикливаются исключительно на украинском конфликте", - сказал дипломат.

По его словам, сведения повестки только к украинской тематике "как раз и хотят европейцы - поставить преграду, чтобы до разрешения конфликта на Украине никаких отношений между Вашингтоном и Москвой не было".

"Они хотят, чтобы все взаимоотношения между двумя крупнейшими мировыми игроками проходили, например, через Лондон или Брюссель, но не напрямую, - продолжил Мирошник. - Это стратегическая задача, которую решают европейцы, поэтому они активно противодействуют этим контактам".

Посол по особым поручениям заверил, что в контексте российско-американских контактов "работа идет". "Есть основополагающие вещи, озвученные как в Москве, так и в Вашингтоне", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 12:30 мск.