Гуцан подчеркнул важность новой конвенции ООН против киберпреступности

Она позволит делиться информацией об IT-преступности круглосуточно, отметил генпрокурор России

Редакция сайта ТАСС

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Виталий Невар/ ТАСС

ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Конвенция ООН против киберпреступности позволит создать по всему миру сеть национальных центров для обмена информацией в круглосуточном режиме, сообщил на встрече с президентом Вьетнама генпрокурор России Александр Гуцан.

Ранее в Ханое состоялось подписание Конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой ООН в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 стран.

"Это первый в мире глобальный договор, непосредственно направленный на повышение результативности предупреждения и пресечения таких преступлений. Он позволит создать сеть национальных контактных центров для оперативного обмена интересующей информацией в круглосуточном режиме", - сказал Гуцан.

Документ стал первым в мире международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В конвенции содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников. Ее базу составляют основополагающие принципы устава ООН: равенство государств и невмешательство во внутренние дела, подчеркивается в документе.

Подписание конвенции - следующий этап для вступления международного договора в силу.