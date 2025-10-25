Матвиенко поздравила председателя Сената Казахстана с Днем республики

Председатель Совета Федерации отметила союзнический характер отношений России и Казахстана

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Казахстаном носят характер подлинного добрососедства и союзничества. Об этом написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем Казахстана на имя председателя Сената парламента этой республики Маулена Ашимбаева.

"Российско-казахстанские отношения, носящие характер подлинного добрососедства и союзничества, являются одним из ключевых факторов обеспечения региональной безопасности, способствуют углублению интеграционных процессов в регионе Центральной Азии и на пространстве Содружества Независимых Государств. Отмечаем обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства двух стран", - сказано в письме.

Сенаторы РФ всецело настроены на поддержание результативного взаимодействия с казахстанскими законодателями как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, написала председатель СФ. В этой работе, подчеркнула Матвиенко, большая роль отводится комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Казахстана "как важной площадке для решению задач в политической, экономической и гуманитарной сферах, расширения межрегиональной кооперации".

25 октября - День республики - национальный праздник Казахстана, установленный указом президента страны от 18 октября 1995 года.