Путин поздравил Токаева с Днем республики

Президент РФ выразил уверенность, что отношения стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной будут развиваться

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АСТАНА, 25 октября. /ТАСС/. Лидер России Владимир Путин направил поздравление президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с Днем республики, выразив уверенность, что отношения стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной будут развиваться.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно развивать отношения стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной. Этому, несомненно, будет способствовать и ваш предстоящий государственный визит в Российскую Федерацию", - говорится в тексте послания, который опубликовало в своем Telegram-канале посольство РФ в Казахстане.

Путин подчеркнул, что российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне. "Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях", - указал он, напомнив об эффективном взаимодействии в рамках СНГ, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других многосторонних структур.

По словам президента РФ, Казахстан "уверенно движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене". "Желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана - благополучия и процветания", - заключил Путин.

25 октября в Казахстане отмечают национальный праздник - День республики. В этот день 35 лет назад была принята декларация "О государственном суверенитете Казахской ССР".