Мишустин поздравил главу правительства Казахстана с Днем республики

Премьер-министр России отметил укрепление сотрудничества с Казахстаном в экономической сфере

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравление главе правительства Казахстана Олжасу Бектенову с Днем республики, в котором отметил наращивание сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Хотел бы выразить удовлетворение поступательным развитием российско-казахстанских отношений, базирующихся на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Укрепляется сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в различных областях", - говорится в тексте поздравления, который опубликовало посольство РФ в Казахстане в своем Telegram-канале.

Мишустин выразил уверенность, что "активная работа на правительственном уровне будет способствовать дальнейшему наращиванию практической кооперации, продвижению новых перспективных инициатив". По его словам, это в полной мере отвечает интересам России и Казахстана.

Глава правительства РФ пожелал Бектенову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в его ответственной деятельности, а дружественному казахстанскому народу - счастья и процветания.

25 октября в Казахстане отмечают национальный праздник - День республики. 25 октября 1990 года Верховным советом Казахской ССР была принята декларация "О государственном суверенитете Казахской ССР".