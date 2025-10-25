Володин поздравил председателя Мажилиса Казахстана с Днем республики

Председатель Госдумы назвал взаимодействие парламентов РФ и Казахстана фактором укрепления партнерства

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Конструктивное взаимодействие парламентов РФ и Казахстана является важным фактором укрепления стратегического партнерства и дружественных отношений двух стран. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении председателю Мажилиса республики Ерлану Кошанову по случаю национального праздника - Дня республики Казахстан.

"Конструктивное российско-казахстанское межпарламентское взаимодействие - важный фактор укрепления стратегического партнерства и дружественных отношений наших стран", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Председатель Госдумы пожелал Кошанову и всем гражданам Казахстана крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.