Володин поздравил председателя Мажилиса Казахстана с Днем республики
Редакция сайта ТАСС
07:37
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Конструктивное взаимодействие парламентов РФ и Казахстана является важным фактором укрепления стратегического партнерства и дружественных отношений двух стран. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении председателю Мажилиса республики Ерлану Кошанову по случаю национального праздника - Дня республики Казахстан.
"Конструктивное российско-казахстанское межпарламентское взаимодействие - важный фактор укрепления стратегического партнерства и дружественных отношений наших стран", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Председатель Госдумы пожелал Кошанову и всем гражданам Казахстана крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.