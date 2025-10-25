Путин назвал подписание конвенции ООН против киберпреступности историческим событием

Несмотря на непростую международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов государств - членов ООН смогли объединить усилия, чтобы подготовить и согласовать "проект этого важнейшего документа", подчеркнул президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Подписание конвенции ООН против киберпреступности является историческим событием, которое стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира инициативы, выдвинутой Россией, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания.

"Уважаемые дамы и господа! Сердечно приветствую вас по случаю подписания конвенции ООН против киберпреступности. Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях" - отметил Путин, приветствие которого зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан.

В приветствии президента подчеркивается, что, несмотря на непростую международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов государств - членов ООН смогли объединить усилия, чтобы подготовить и согласовать "проект этого важнейшего документа".

25 октября в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией Объединенных наций в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств.