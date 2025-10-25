Путин: Россия открыта для тесного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью

Подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией Объединенных Наций в декабре 2024 года, состоялось 25 октября в Ханое

ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Россия открыта для самого тесного международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участников церемонии подписания конвенции против киберпреступности.

"Конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности - противоправным действиям в цифровой сфере. Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют серьезную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств. Хотел бы подчеркнуть, что Россия открыта к самому тесному международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью", - подчеркнул Путин, приветствие которого зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан.

В своем приветствии Путин также поблагодарил представителей всех стран, принявших участие в работе над конвенцией, и пожелал "новых успехов и всего самого доброго".

25 октября в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией Объединенных Наций в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств.