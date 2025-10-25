Посол России поздравил казахстанцев с Днем республики

Алексей Бородавки отметил прочные отношения добрососедства с Казахстаном

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 25 октября. /ТАСС/. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин направил поздравление казахстанцам по случаю национального праздника - Дня республики, в котором отметил прочные отношения добрососедства двух стран.

"Казахстан - стратегический партнер и союзник России. Нас связывают узы многовековой дружбы, прочные отношения добрососедства, взаимное уважение и поистине необъятные перспективы совместных проектов во всех сферах - от обеспечения безопасности до экономической интеграции, от мирного атома до космоса, образования, культуры и науки", - говорится в тексте поздравления, который опубликовало посольство РФ в Казахстане в своем Telegram-канале.

По словам посла РФ, этот праздник символизирует патриотизм и единство народа Казахстана, уверенно идущего по пути динамичного развития и процветания. "В этот знаменательный день хочу пожелать всем казахстанцам мира, стабильности и благополучия, а также успехов в решении задач, поставленных президентом Касым-Жомартом Токаевым по модернизации страны", - отметил дипломат.

25 октября в Казахстане отмечают национальный праздник - День республики. 25 октября 1990 года Верховным советом Казахской ССР была принята декларация "О государственном суверенитете Казахской ССР".