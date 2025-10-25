В Москве открылся съезд партии "Справедливая Россия - За правду"

В планах обсуждение тактики и предвыборной стратегии во время избирательной кампании 2026 года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" открыла съезд в Москве, передает корреспондент ТАСС.

XV съезд партии пройдет в гостинице Holiday Inn Moscow Sokolniki. В программе съезда - избрание на новый срок должностных лиц и руководящих органов партии.

Также на съезде будет заслушан отчет председателя партии, руководителя партийной фракции в Госдуме Сергея Миронова о деятельности партии за 2,5 года. Кроме того, в планах обсуждение тактики и предвыборной стратегии во время избирательной кампании 2026 года.

Открывая съезд, Миронов отметил, что, по данным оргкомитета, на съезд зарегистрировались 185 делегатов. Таким образом, необходимый кворум для проведения XV съезда есть.