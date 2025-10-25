Володин: закон об усилении ответственности иноагентов вступит в силу 26 октября

Наказание стало более жестким, отметил председатель ГД

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Закон об усилении уголовной ответственности для иноагентов вступит в силу 26 октября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки были инициированы депутатами. Изменения внесены в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ.

"Наказание стало более жестким", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

"Те, кто, предав нашу страну, пытается ее ослабить, разрушить, должны понимать: за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона", - отмечал ранее председатель Госдумы.

Законом установлено, что привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности. Кроме того, устанавливается, что к уголовной ответственности можно будет привлечь иноагента, имевшего ранее судимость по указанной статье.

"Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства", - говорил ранее Володин.