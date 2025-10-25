Путин приветствовал делегатов XV съезда партии "Справедливая Россия - За правду"

Президент РФ отметил, что партия играет заметную роль в политической жизни

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" пользуется поддержкой значительной части избирателей и играет заметную роль в политической и общественной жизни страны. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина делегатам XV съезда партии, которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"На протяжении многих лет ваша партия пользуется поддержкой значительной части избирателей, играет заметную роль в политической и общественной жизни [страны]. Последовательно отстаивая базовые ценности социальной справедливости, ее представители трудятся в органах власти всех уровней", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что представители партии уделяют неизменное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, повышение качества их жизни, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи, сбережение богатейших исторических, культурных традиций нашего народа. "Особо отмечу неизменную поддержку, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким", - говорится в приветствии.

"Ваша многогранная деятельность, стремление к активному, открытому диалогу с людьми, к конструктивному взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями по ключевым проблемам социально-экономической повестки достойны глубокого признания", - отметил глава государства.

XV съезд партии проходит в Москве. В программе съезда - избрание на новый срок должностных лиц и руководящих органов партии.