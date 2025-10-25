Кириенко: СРЗП активно участвует в отстаивании идей социальной справедливости

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил роль участников и сторонников партии в СВО, которые "с оружием в руках" отстаивают суверенитет и безопасность России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" активно участвует в отстаивании идей социальной справедливости и поддержке людей, верных долгу. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на XV съезде партии.

"Партия активно участвует в отстаивании идей социальной справедливости, защите человека труда, поддержке людей, верных долгу. Так было все прошедшие годы, так происходит и сейчас, особенно в период специальной военной операции", - сказал Кириенко.

Он также отметил роль участников и сторонников партии в специальной военной операции, которые "с оружием в руках" отстаивают суверенитет и безопасность России. "Ваша социальная и патриотическая позиция подтверждается и в законодательной деятельности. Только в 2025 году члены фракции вошли в число авторов целого ряда важнейших инициатив, направленных на социально-экономическое развитие нашей страны, поддержку участников СВО и членов их семей, на реализацию целей, установленных в послании президента Российской Федерации", - подчеркнул Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил важность того, что члены партии связывают социальную повестку с патриотической идеей служения стране и людям с уважением к подвигу защитников Отечества. "Именно эта комбинация - социальная ответственность, национальное достоинство и готовность брать ответственность за решения - создает серьезный потенциал для политической поддержки партии и ее активном участии в развитии нашей страны", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что у партии есть все возможности и ресурсы, чтобы заручиться поддержкой той группы граждан России, для которой важны социальная справедливость, честность, конкретные дела на благо общества.

XV съезд партии проходит в Москве. В его программе - избрание на новый срок должностных лиц и руководящих органов партии.