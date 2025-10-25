Лавров: Казахстан и РФ остаются надежными друзьями и союзниками

По словам главы МИД России, республика "уверенно и планомерно идет по пути демократических реформ и устойчивого социально-экономического развития"

АСТАНА, 25 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил в адрес главы внешнеполитического ведомства Казахстана Ермека Кошербаева поздравление по случаю национального праздника - Дня республики, в котором отметил, что страны остаются надежными друзьями и союзниками.

"Ваш официальный визит в Российскую Федерацию 22 октября наглядно подтвердил, что, несмотря на все сложности текущего геополитического момента, наши страны остаются надежными друзьями и истинными союзниками. Это позволяет не только системно углублять стратегическое партнерство в рамках двусторонней повестки дня, но и эффективно координировать усилия на многосторонних площадках", - говорится в послании, текст которого опубликовало в своем Telegram-канале посольство РФ в Казахстане. Речь идет об ООН, СНГ, Евразийском экономическом союзе, Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

По словам Лаврова, Казахстан "уверенно и планомерно идет по пути демократических реформ и устойчивого социально-экономического развития", что способствует укреплению признанного авторитета республики в Центральной Азии и на мировой арене, повышению ее роли в решении актуальных вопросов современности.

"От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых достижений в государственной деятельности, а дружественному народу Республики Казахстан - мира и благополучия", - отметил глава МИД РФ.

25 октября в Казахстане отмечают национальный праздник - День республики. В этот день 35 лет назад была принята декларация "О государственном суверенитете Казахской ССР".