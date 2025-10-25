Миронов призвал СРЗП увеличить свой состав в Думе следующего созыва

В восьмом созыве Госдумы в составе фракции насчитывается 28 депутатов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов поставил задачу увеличить состав фракции в девятом созыве Госдумы.

"Не сомневаюсь, что в составе Государственной Думы девятого созыва будет наша партийная фракция, и она будет значительно больше, чем сейчас. И такую задачу я ставлю", - сказал Миронов на пленарном заседании XV съезда партии.

В восьмом созыве Госдумы в составе фракции насчитывается 28 депутатов.