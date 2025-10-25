Миронов призвал реготделения СРЗП увеличивать численность членов партии

Региональные отделения должны привлекать к партийной деятельности "именно достойных людей, за которых в дальнейшем при любой ситуации товарищу не будет стыдно", отметил лидер партии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Региональные отделения партии "Справедливая Россия - за правду" должны наладить планомерную работу по увеличению численности членов партии. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

"Вы знаете, что мы никогда не гнались за механическим увеличением численности партии. Важно нам, кого мы принимаем в нашу партию. Но, однако, мы прекрасно понимаем, для дальнейшего развития нашей партии все-таки должен идти рост членов нашей партии. И ставлю конкретную задачу во всех региональных отделениях наладить планомерную работу по увеличению численности членов нашей партии", - сказал он на XV съезде партии.

По его словам, региональные отделения должны привлекать к партийной деятельности "именно достойных людей, за которых в дальнейшем при любой ситуации товарищу не будет стыдно". "Вот за такую численность надо бороться", - добавил он.

XV съезд партии проходит в Москве. В программе - избрание на новый срок должностных лиц и руководящих органов партии.