Володин назвал предложение об использовании замороженных активов России грабежом

Председатель Госдумы отметил, что за подобные решения "придется платить не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу ряда стран Евросоюза использовать замороженные российские активы нарушением международного права, воровством и открытым грабежом.

"Считаем такие действия не только нарушением международных законов, но и воровством. А если опустить дипломатический язык - открытым грабежом", - написал в канале в Max.

Спикер Госдумы отметил, что за подобные решения "придется платить не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям". По его словам, Россия будет требовать вернуть "украденное", а европейским государствам, "замешанным в воровстве", придется выплатить не только суммы активов, но и проценты.

Володин также предложил рассмотреть возможность конфискации имущества и активов у тех, кто инициирует и принимает подобные решения, "в счет уплаты средств, украденных у Российской Федерации". "Все участники воровского сообщества Евросоюза должны понимать: отдавать средства придется. Если не им, то их детям, внукам и правнукам", - отметил он.

Завершая публикацию, Володин подчеркнул, что европейские лидеры, по его мнению, "остались в Средневековье", несмотря на то, что живут в XXI веке.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.