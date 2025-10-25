Гуцан отметил политизированность в сфере возвращения активов

ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Несколько государств проявляют политизированность при рассмотрении ходатайств о возвращении активов, приобретенных преступным путем, сообщил в Ханое генеральный прокурор России Александр Гуцан на встрече с представителем ООН.

"Хочу затронуть существующую на сегодняшний день проблему в сфере возврата полученных незаконным путем активов из-за рубежа. Сохраняются и проявления политизированности при рассмотрении соответствующих ходатайств компетентными органами отдельных государств", - сказал Гуцан на встрече в Ханое с исполнительным директором управления ООН по наркотикам и преступности, заместителем генсекретаря ООН Гадой Вали.

В то же время Гуцан отметил, что российские эксперты регулярно принимают участие в мероприятиях, проводимых по линии управления ООН по наркотикам и преступности.