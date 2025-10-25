Посол РФ Томихин: Россия признательна Таиланду за сбалансированный курс

Дипломат рассчитывает, что позитивная динамика двусторонних отношений возьмет верх

БАНГКОК, 25 октября. /ТАСС/. Россия признательна Таиланду за его сбалансированный курс и рассчитывает, что позитивная динамика двусторонних отношений возьмет верх. Об этом заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин на открытии Восьмой страновой конференции российских соотечественников в Таиланде.

"Мы признательны Таиланду за его сбалансированный курс, за его сбалансированное отношение к происходящим событиям. Дружба между нашими странами, хочется в это верить, никак не пострадала. Более того, мы открываем все новые направления взаимодействия. Конечно, какие-то проекты, может быть, немного затормозились, но это в силу уже объективных обстоятельств, потому что таиландские друзья вынуждены учитывать те правила, которые навязывают им из-за океана. Но я надеюсь, что все-таки позитивная динамика двусторонних отношений возьмет верх. По этому году могу сказать, что у нас и двусторонняя торговля подросла, по итогам восьми месяцев объем товарооборота растет на 10%", - сказал он.

Томихин обратил внимание на рост турпотока из России в Таиланд. "Королевство стало теперь уже круглогодичным направлением для наших туристов. Если раньше было затишье в период летнего сезона, то сейчас даже летом каждую неделю в Таиланд прибывало порядка 15-20 тыс. россиян. Согласно последней статистике, с начала года Таиланд посетили уже около 1,4 млн граждан России", - отметил дипломат, указав на наличие разветвленной сети маршрутов, связывающих Бангкок и Пхукет с крупными российскими городами.