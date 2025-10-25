"Справедливая Россия" упразднила институт сопредседателей партии

Партия также утвердила должности заместителей председателя

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" упразднила институт сопредседателей, утвердила должности заместителей председателя партии.

"Предлагается ликвидировать институт сопредседателей, у нас будет должностные лица - председатель партии, первый заместитель председателя партии, два заместителя председателя партии", - сказал председатель партии Сергей Миронов на пленарном заседании XV съезда "Справедливой России".

Также принято решение внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры на указанные посты. Так, на должность первого заместителя председателя партии предложена кандидатура Александра Бабакова, на должность заместителей - Захара Прилепина и Руслана Татаринова.

Кроме того, съезд проведет голосование по вопросу избрания председателя партии. На эту должность предложена кандидатура Сергея Миронова.

Согласно принятым съездом изменениям в Устав партии, руководящие должности будут избираться на 4 года, а не на 2,5.