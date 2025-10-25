"Справедливая Россия" на съезде вернула прежнее название

Полное название будет звучать - Социалистическая партия "Справедливая Россия"

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" на XV съезде вернула название "Справедливая Россия", которое носила до 2021 года, передает корреспондент ТАСС.

"Как уже прозвучало, мы возвращаем название. Полное название будет звучать - Социалистическая партия "Справедливая Россия", короткое название - Партия "Справедливая Россия", - сказал на пленарном заседании XV съезда партии ее председатель Сергей Миронов.

Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" была образована в 2006 году как партия "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь". С 2009 года носила наименование "Справедливая Россия". С 2021 года - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" ("Справедливая Россия - За правду", СРЗП).