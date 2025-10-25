Миронова избрали председателем "Справедливой России"

Первым зампредседателя партии стал Александр Бабаков

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Съезд партии "Справедливая Россия" избрал Сергея Миронова председателем партии, передает корреспондент ТАСС.

"Сергей Михайлович [Миронов] избран председателем партии", - сказал член президиума центрального совета партии Валерий Гартунг на XV съезде "Справедливой России".

Решение об избрании председателя партии было принято единогласно.

Миронов занимает пост председателя партии с момента ее образования в 2006 году (в 2011-2013 годы - лидер партии).

Александра Бабакова избрали первым заместителем председателя партии. "Голоса распределились следующим образом. Бабаков Александр Михаилович: за - 188, против - 2", - сказал Гартунг. Бабаков является членом центрального совета партии и вице-спикером Госдумы.

Захар Прилепин и Руслан Татаринов избраны заместителями председателя партии "Справедливая Россия". "В результате подсчета голосов по итогам тайного голосования счетная комиссия установила, что голоса распределились следующим образом - Прилепин Евгений (Захар - прим. ТАСС) Николаевич 187 - за, против - 3, Татаринов Руслан Владимирович 187 - за, против - 3. Таким образом оба кандидата избраны заместителями председателя партии", - сказал Гартунг.

Прилепин занимал пост сопредседателя партии с 2021 года после ликвидации партии "За правду" с ее последующим вхождением в "Справедливую Россию". Руслан Татаринов является почетным членом партии и руководителем аппарата фракции в Государственной думе.