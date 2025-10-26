Алаудинов заявил о ежедневно нарастающем негативе украинцев к ТЦК

По данным командира спецназа "Ахмат", население страны сотрудничает с российской армией и делится координатами для дальнейших ударов по военкоматам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Негативное отношение населения Украины к территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) ежедневно растет, заявил в интервью ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Если вы заметили, настроения украинцев против ТЦК возрастают с каждым днем все больше и больше", - сказал он.

По данным Алаудинова, население Украины сотрудничает с российской армией и делится координатами для дальнейших ударов по ТЦК.

В августе представитель пророссийского подполья заявлял ТАСС, что передача российским войскам координат ТЦК - это единственный способ сопротивления насильственной мобилизации и произволу властей на Украине.