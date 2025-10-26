Гуцан: более 70 стран подписали конвенцию ООН против киберпреступности

Генеральный прокурор России рассказал, что преступления в информационной среде являются угрозой не только для отдельных стран

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Виталий Невар/ ТАСС

ХАНОЙ, 26 октября. /ТАСС/. Более 70 государств подписали на сегодняшний день конвенцию ООН против киберпреступности, сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан.

"На вчерашний день была озвучена (одна - прим. ТАСС) цифра, сейчас цифра немножко больше - более 70 государств", - сказал Гуцан в Ханое на встрече с генеральным прокурором Анголы Элдером Фернанду Питтом Грошем.

Он добавил, что преступления в информационной среде сегодня являются угрозой не только для отдельных стран, а поэтому без совместных усилий победить этот вид преступности "сегодня не представляется возможным".

В Ханое 25 октября состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией Объединенных Наций в декабре 2024 года. Документ в этот день подписали 65 стран.