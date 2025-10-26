Путин заявил, что у России самые современные ядерные силы

Президент отметил, что этот факт всем хорошо известен

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Ядерные силы России являются самыми современными в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.

"Мы уже говорили об этом. Это факт, который всем хорошо известен, всем специалистам военного мира. Так называемая современность наших сил ядерного сдерживания находится на самом высоком уровне. Наверное, можно без всякого преувеличения сказать, она находится на более высоком уровне как минимум [среди] всех ядерных государств", - указал он.