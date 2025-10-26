Косачев счел, что Латвия, Литва и Эстония не смогли обрести независимость

Эти страны "сдали свой суверенитет западным интеграционным объединениям", уверен зампред Совфеда

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Латвия, Литва и Эстония не смогли обрести настоящей независимости, сдав свой суверенитет западным интеграционным объединениям. Об этом на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии заявил зампред Совфеда Константин Косачев.

"Прибалтика, по-моему, сами про себя все говорят своими собственными действиями. Эти три страны, в моем понимании, так и не обрели настоящей независимости, не успев выйти из состава СССР, они тут же сдали свой суверенитет западным интеграционным объединениям, и, вне всякого сомнения, ни в Риге, ни в Вильнюсе, ни в Таллине не имеют возможности принимать самостоятельные решения для того, чтобы реализовывать собственные национальные интересы", - сказал сенатор.

По его словам, единственное позиционирование, которое доступно этим странам - это "превращать самих себя в наиболее антироссийский настроенный фланг НАТО и Евросоюза".

"До какого-то времени эта политика, наверное, приносила какие-то дополнительные очки этим трем странам. Но это совершенно точно время, которое уходит в прошлое, потому что на конфронтации с Россией можно выстраивать только тактические комбинации, но нельзя выстраивать стратегию", - сообщил Косачев.

О форуме

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Он собрал более 2 тыс. российских и иностранных участников, среди которых представители более 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоление глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия".

ТАСС - информационный партнер форума.