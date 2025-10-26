Захарова указала на борьбу народной дипломатии с расчеловечиванием мира

Страны Запада толкают "к страшному оврагу", сообщила официальный представитель МИД

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Представители народной дипломатии ведут настоящую борьбу с расчеловечиванием мира, к страшному оврагу которого толкают страны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Через пересечение культур других стран, через поиск единомышленников народные дипломаты создают вот ту самую ткань общения, которое является страховочным средством от такого расчеловечивания, - сказала дипломат журналистам на полях Международного форума сотрудничества. - За счет этого, я уверена, мы сможем продвигаться вперед в мир, а не к какому-то очередному страшному обрыву, оврагу, к которому нас толкают наши [западноевропейские] недруги".