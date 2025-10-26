Косачев: Украина переняла опыт Прибалтики по расчеловечиванию населения

Зампред Совфеда считает, что все большее число европейских государств начинают понимать, в какую западню их затащили агрессивные страны

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Украина переняла опыт Прибалтики по расчеловечиванию русскоговорящего населения. Об этом Об этом на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии заявил зампред Совфеда Константин Косачев.

По его словам, все большее число европейских государств, которые осознают свои собственные национальные интересы и озабочены соблюдением своего суверенитета, "начинают понимать, в какую западню их затащили наиболее агрессивные и антироссийско настроенные государства - члены НАТО и Европейского союза".

"И среди них, конечно же, в первую очередь образовались три балтийские страны, которые дегуманизировали, расчеловечили часть своего собственного населения, я имею в виду русских и русскоязычное население. Они пытаются навязывать эту порочную практику другим странам. В последнюю очередь Украине, которая пошла, увы, тем же самым путем и которая точно так же, как и три балтийские страны в своей нынешней итерации, в своем нынешнем исполнении обречены на историческое забвение", - сказал Косачев.

Он отметил, что последующие поколения жителей этих стран дадут "справедливую оценку тем бедам, ошибкам и преступлениям, которые совершили нынешнее руководство этих стран".

О форуме

Международный форум сотрудничества станет главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. На форуме обсудят темы сотрудничества в культуре, науке, достижения подлинного суверенитета, содействия развитию, мировой борьбы с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, преодоления проблем голода, безграмотности, бесправия и другие. Организаторы мероприятия - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, Общество "Знание", Национальный центр "Россия".

