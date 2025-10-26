Захарова назвала режимы в странах Балтии реинкарнацией фашизма

Мировому сообществу пора "бить в колокола", заявила официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Власти стран Балтии являются ничем иным, как реинкарнацией фашизма, мировому сообществу пора "бить в колокола". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, что происходит в странах Балтии, не с людьми, которые там живут, а с точки зрения правления режимов, которые были сформированы отнюдь не на демократических принципах, а просто спущенными указания бюрократами из Брюсселя, и как раз питаются и оформляются из западных источников, - это нацизм и фашизм как они есть. Потому что нацизм, фашизм - это не явления просто исторические, которые совершились один раз, были побеждены и больше не имеют никаких возможностей реинкарнации. К сожалению, эта реинкарнация [произошла] в странах Прибалтики, на Украине, - сказала дипломат журналистам на полях Международного форума сотрудничества. - Поэтому сегодня нужно бить во все колокола".