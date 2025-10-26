Оверчук прибыл в Малайзию

Вице-премьер примет участие в Восточноазиатском саммите

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прибыл в столицу Малайзии Куала-Лумпур, где примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), передает корреспондент ТАСС.

Во время визита запланировано выступление Оверчука на ВАС, а также двусторонние встречи.

Восточноазиатский саммит проходит ежегодно в привязке к встречам АСЕАН. В 2005-2010 годы на нем были представлены 16 государств (АСЕАН+6): это участники АСЕАН+3 (страны АСЕАН плюс Китай, Республика Корея и Япония) и присоединившиеся к ним Австралия, Индия и Новая Зеландия. С 2011 года в саммитах ВАС участвуют Россия и США.