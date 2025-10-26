Оверчук встретится с премьер-министрами Малайзии, Вьетнама и Камбоджи

В частности, стороны обсудят развитие торговли в условиях внешних ограничений

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 26 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук проведет встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем и премьер-министр Камбоджи Хун Манетом на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

"В Куала-Лумпуре у нас запланированы и двусторонние встречи, помимо участия в Восточноазиатском саммите. В частности, у нас запланирована встреча с премьер-министром Малайзии, премьер-министром Вьетнама, премьер-министром Камбоджи", - сообщил Оверчук журналистам.

Среди тем обсуждения на этих встречах, по его словам, будет и развитие торговли в условиях внешних ограничений.

"С Вьетнамом у нас идет очень большой и содержательный диалог по всем направлениям. Буквально в январе этого года состоялся визит председателя правительства Российской Федерации в Социалистическую Республику Вьетнам. И наши контакты здесь очень плотные, - подчеркнул вице-премьер. - Что касается Камбоджи, то она также проявляет очень большой интерес к развитию сотрудничества с Россией. Мы будем говорить и об этом".

Оверчук находится с визитом в Куала-Лумпуре, где проходят мероприятия по линии АСЕАН. Запланировано его выступление на Восточноазиатском саммите (ВАС), который проходит ежегодно в привязке к встречам АСЕАН. В 2005-2010 годы на нем были представлены 16 государств (АСЕАН+6): это участники АСЕАН+3 (страны АСЕАН плюс Китай, Республика Корея и Япония) и присоединившиеся к ним Австралия, Индия и Новая Зеландия. С 2011 года в саммитах ВАС участвуют Россия и США.