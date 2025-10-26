Песков: об "отмене" саммита РФ и США говорить неправильно

Договоренностей о датах встречи лидеров двух стран не было, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. РФ и США не назначали конкретные даты проведения перенесенного саммита в Будапеште, именно поэтому об "отмене" переговоров говорить некорректно. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Давайте все-таки вспомним, что четкой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было. Поэтому, собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит, - наверное, так выражаться неправильно", - отметил представитель Кремля.