ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Песков: об "отмене" саммита РФ и США говорить неправильно

Договоренностей о датах встречи лидеров двух стран не было, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера
Редакция сайта ТАСС
10:09

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. РФ и США не назначали конкретные даты проведения перенесенного саммита в Будапеште, именно поэтому об "отмене" переговоров говорить некорректно. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Давайте все-таки вспомним, что четкой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было. Поэтому, собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит, - наверное, так выражаться неправильно", - отметил представитель Кремля. 

Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд