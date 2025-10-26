Песков: перед встречей Путина и Трампа нужно проделать "большую домашнюю работу"

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что главы двух государств не могут просто так терять свое время

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Проведение российско-американского саммита требует проделывания "большой домашней работы". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Президенты не могут встречаться ради встречи, они не могут просто так терять свое время, и они открыто об этом говорят. Поэтому они поручили Лаврову и Рубио подготовить этот процесс. Процесс сложный. И требуется действительно проделать большую домашнюю работу перед тем, как будет сверстана основа для вот такого нового саммита", - сказал представитель Кремля.