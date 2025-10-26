Постпред Крыма: республика готова к сотрудничеству с муниципалитетами КНР

Регион может предложить Китаю выстроить "сотрудничество древних цивилизаций", сообщил Георгий Мурадов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Республика Крым готова к выстраиванию межмуниципальных и межрегиональных связей с городами и провинциями Китая. Об этом на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Референдум мирный и справедливый в Крыму, желание русских Крым вернуть к себе на Родину связано только с тем, чтобы не допустить вхождение туда НАТО, Евросоюза и прочих разъедающих современное мироустройство сил. Поэтому я с большой радостью слышу, что говорят наши китайские друзья о готовности межмуниципального, межрегионального сотрудничества - Крым к этому готов, и это я говорю как постпред республики при президенте Российской Федерации", - сказал он.

Мурадов добавил, что Крым, входивший в V веке до н.э. - VI веке н.э. в состав Боспорского царства, может предложить Китаю выстроить "сотрудничество древних цивилизаций".

О форуме

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Его участниками стали более 2 тысяч российских и иностранных участников, среди которых представители более 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоление глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия". ТАСС - информационный партнер форума.