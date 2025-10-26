Песков: санкции США осложняют отношения, но РФ не отказывается их восстановить

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия отталкивается от своих интересов

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Новые санкции США, введенные против России, осложняют восстановление российско-американских отношений, однако это не повод отказываться от налаживания связей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Несмотря на разные нюансы, которые озвучиваются президентом США, все-таки мы должны ориентироваться на наши интересы. Наши интересы - это выстраивание добрых отношений со всеми странами, в том числе и Соединенными Штатами. Конечно, действия, которые были предприняты на этой неделе, они стали недружественным шагом. Они действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам", - сказал представитель Кремля.

22 октября США ввели санкции в отношении более 30 дочерних структур компаний "Роснефть" и "Лукойл". При этом они не распространяются на их транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом, которым пользуются сами США, и компанией "Тенгизшевройл".