Песков: Россия в отношениях с США исходит из своих интересов

Пресс-секретарь президента отметил, что с приходом Дональда Трампа на пост лидера США в международной повестке появилось много новых вопросов, но для РФ важны только те, которые нужны и выгодны непосредственно ей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Москва выстраивает диалог с Вашингтоном исходя из своих интересов, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он обратил внимание, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США в международной повестке появилось много новых вопросов, но для России важны только те, которые нужны и выгодны непосредственно ей.

"Вы не забывайте про Гренландию, про ее судьбу, вы не забывайте про Канаду. Все это пока в подвешенном состоянии, но об этом говорилось очень много в первые месяцы президентства Трампа. Конечно, много вопросов на повестке дня, но они не могут быть для нас главными. Для нас главное - это то, что нужно и выгодно нам", - указал Песков.