Дмитриев подарил конгрессвумен Анне Паулине Луне шоколад "Своих не бросаем"

Конфеты "Великие слова великого человека" говорят о том, что важно вести диалог с Россией, отметил спецпредставитель президента

Редакция сайта ТАСС

© Денис Соловых/ ТАСС

МАЙАМИ /штат Флорида/, 26 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился с членом Палаты представителей Конгресса США Анной Паулиной Луной и вручил ей подарки, включая цветы и шоколад с цитатами президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"И это некоторые высказывания президента Путина, и это просто для того, чтобы вы знали его образ мыслей, потому что вот это [шоколадка "Своих не бросаем"] говорит о том, что мы не бросаем своих людей, и это один из его посылов", - сказал Дмитриев, вручая подарки.

"А здесь [в конфетах "Великие слова великого человека"] он также говорит о том, что важно вести диалог с Россией, и мы надеемся, что этот диалог будет успешным, и он будет продолжен", - добавил он.

Конгрессмен Луна, принимая подарки, пошутила: "Что ж, позвольте мне сказать вам, если все встречи будут с цветами и шоколадом, я готова".

Дмитриев прибыл в США по приглашению американской стороны. Ранее он объявил, что в ходе визита проведет встречи с несколькими представителями администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщал источник ТАСС, Дмитриев встретится в том числе со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.