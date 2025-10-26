Дмитриев назвал очень важной встречу с законодателем США Луной
Редакция сайта ТАСС
13:45
МАЙАМИ /штат Флорида/, 26 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал очень важной свою встречу с членом Палаты представителей Конгресса США Анной Паулиной Луной.
"Это очень важная встреча с конгрессвумен Луной. Это пример людей, которые выступают за диалог с Россией и которые хотят понять российскую позицию. Это очень важно, потому что, как мы знаем, многие пытаются сорвать диалог, а такие люди, как представитель Конгресса Луна выступают за диалог и за мирное решение", - сказал он.