Володин: "Буревестник" укрепит принцип равной и неделимой безопасности в мире

Отдельные слова благодарности председатель Госдумы адресовал разработчикам и испытателям оружия, которые на протяжении многих лет работали над проектом и обеспечили его успешную реализацию

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Новая российская крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой станет важным шагом в укреплении обороноспособности страны и соблюдении принципа равной и неделимой безопасности в мире. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Событие! Значимость которого огромна. <...> "Буревестник" позволит повысить обороноспособность нашей страны, защиту ее суверенитета, а также будет способствовать соблюдению принципа равной и неделимой безопасности в мире", - написал он в своем канале в Max.

О крылатой ракете неограниченной дальности "Буревестник"

На прошедших учениях состоялись испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Этому событию было уделено особое внимание со стороны главы государства. В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. По результатам голосования на сайте Минобороны России ракета получила название "Буревестник". Разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. В Пентагоне признавали, что ракета "Буревестник" способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора "благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности".

В ходе совещания президент заявил о завершении решающих испытаний ракеты "Буревестник", отметив, что аналогов ей в мире нет. Глава государства также вспомнил, как "специалисты очень высокого уровня и класса" говорили об идее создания такого изделия, что она в "исторической ближайшей перспективе нереализуемая".

Говоря о практических испытаниях ракеты, которые состоялись 21 октября, начальник Генштаба сообщил, что "Буревестник" находился в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тыс. км. Эти показатели, по словам Герасимова, не предел. Он подчеркнул, что в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".

Президент в свою очередь дал несколько поручений, связанных с началом подготовки инфраструктуры для размещения "Буревестника" и определения класса оружия.