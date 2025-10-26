Захарова: Запад намеренно банализирует зло, чтобы не дать миру узнать правду
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Запад сознательно проводит политику "банализации зла", чтобы не дать миру самому разобраться и узнать историческую правду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На Западе произошла банализация зла, подмена вещей, знание о Второй мировой войне подменили мемами, привили всем очень удобную и для всех комфортную историю. [Адольф] Гитлер просто плохой - все, больше ничего не надо знать, - указала дипломат в ходе сессии "Сохранение исторической памяти" на Международном форуме сотрудничества. - На мой взгляд, это сознательная политика для того, чтобы никто не лез вглубь и внутрь [исторической правды]".
По мнению Захаровой, Запад намеренно "бросил кость" подмены и упрощения понятий зла в попытке закрепить их в общественном сознании. "Не лезьте туда, где коллаборационизм, не называйте государства оси, действительно, оси зла, настоящей, непридуманной, не вспоминайте имена тех, кто были карателями, зиговал нацистам, фашистам, - конкретизировала она. - Не преследуйте их, чтобы потом спустя несколько десятилетий можно было называть коллаборационистов якобы освободителями, а страны, которые были на стороне абсолютного зла, нацизма и фашизма, якобы боровшимися за свою чуть ли не идентичность. Вот для этого была кинута вот эта кость".
"Как всем кинули эту кость, и идите туда все и на этом фокусируйтесь, а остальное не трогайте, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - И таким образом, в поп-культуре, в массовой культуре, в общественном сознании закрепилась вот эта идеологема очень страшная".
В связи с этим Захарова подчеркнула, что противостоять подобной концепции может только "внутренняя, идущая от истории семей, от истории городов, от истории местностей, народная память".
