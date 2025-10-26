Захарова: Запад намеренно банализирует зло, чтобы не дать миру узнать правду

Официальный представитель МИД РФ отметила, что противостоять такой концепции может только "внутренняя, идущая от истории семей, от истории городов, от истории местностей, народная память"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Запад сознательно проводит политику "банализации зла", чтобы не дать миру самому разобраться и узнать историческую правду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На Западе произошла банализация зла, подмена вещей, знание о Второй мировой войне подменили мемами, привили всем очень удобную и для всех комфортную историю. [Адольф] Гитлер просто плохой - все, больше ничего не надо знать, - указала дипломат в ходе сессии "Сохранение исторической памяти" на Международном форуме сотрудничества. - На мой взгляд, это сознательная политика для того, чтобы никто не лез вглубь и внутрь [исторической правды]".

По мнению Захаровой, Запад намеренно "бросил кость" подмены и упрощения понятий зла в попытке закрепить их в общественном сознании. "Не лезьте туда, где коллаборационизм, не называйте государства оси, действительно, оси зла, настоящей, непридуманной, не вспоминайте имена тех, кто были карателями, зиговал нацистам, фашистам, - конкретизировала она. - Не преследуйте их, чтобы потом спустя несколько десятилетий можно было называть коллаборационистов якобы освободителями, а страны, которые были на стороне абсолютного зла, нацизма и фашизма, якобы боровшимися за свою чуть ли не идентичность. Вот для этого была кинута вот эта кость".

"Как всем кинули эту кость, и идите туда все и на этом фокусируйтесь, а остальное не трогайте, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - И таким образом, в поп-культуре, в массовой культуре, в общественном сознании закрепилась вот эта идеологема очень страшная".

В связи с этим Захарова подчеркнула, что противостоять подобной концепции может только "внутренняя, идущая от истории семей, от истории городов, от истории местностей, народная память".

О форуме

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Его участниками стали более 2 тысяч российских и иностранных участников, среди которых представители более чем 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоление глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия".

ТАСС - информационный партнер форума.