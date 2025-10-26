Дмитриев: на переговорах с США четко доносится позиция Путина о диалоге

Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны, отметил спецпредставитель президента РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что он на переговорах с США четко доносит позицию Путина о том, что только конструктивный и уважительный диалог может принести плоды.

"Третий день ведем переговоры с представителями администрации США, находясь в Соединенных Штатах Америки. Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды, любые попытки давления на Россию просто бессмысленны", - сказал он в обращении, опубликованном в его телеграм-канале по результатам третьего дня переговоров в США

Дмитриев прибыл в США по приглашению американской стороны. Ранее он объявил, что в ходе визита проведет встречи с несколькими представителями администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщал источник ТАСС, Дмитриев встретится в том числе со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.