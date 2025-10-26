Лавров объяснил, зачем РФ контролирует территории вне Донбасса и Новороссии

России необходима буферная зона, подчеркнул глава МИД

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему РФ контролирует территории за пределами Донбасса и Новороссии.

"Я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье? На самом деле мы уже контролируем и другие территории за пределами регионов, включенных в нашу конституцию", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

По его словам, "причина проста". "Нам необходима буферная зона", - указал Лавров.

"Потому что украинцы по-прежнему обстреливают, бомбят и засылают беспилотники на территорию России, включая территории, которые никогда никем не оспаривались, например, Брянскую, Белгородскую, Курскую области", - объяснил глава МИД РФ.

На его взгляд, "ключом к пониманию, как эффективно действовать в этой ситуации, должно быть устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков, которые сейчас сидят в Киеве". "Главной заботой тех, кто называет себя поборниками демократии, должны быть люди. Вместо этого нас обвиняют в разных нарушениях: в том, что мы "вторглись в суверенное государство", нарушили его независимость, нарушили Будапештский меморандум 1994 года", - отметил Лавров.