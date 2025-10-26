Лавров: в Хельсинки ностальгируют по временам помощи нацистам

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Нынешние власти Финляндии впали в ностальгию по временам, когда они помогали нацистам во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"После начала специальной военной операции против нацистского режима в Киеве, финское руководство, как мне кажется, впало в ностальгию по временам, когда они помогали другому нацистскому режиму победить Россию во Второй мировой войне", - отметил он.

Министр напомнил, что в 2008 году президент Финляндии Александер Стубб, занимавший тогда пост главы МИД, дал "очень трезвую и точную оценку" того, каким человеком был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. "Стубб был разумным человеком. У нас были прекрасные человеческие и хорошие профессиональные отношения", - указал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что, вступив в НАТО, власти Финляндии "совершили ошибку".