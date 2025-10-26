Лавров предположил, что разговор с Рубио прошел хорошо

Глава МИД РФ отметил, что США понимают шаги, которые надо сделать для выполнения итогов Аляски

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Разговор с госсекретарем США Марко Рубио прошел действительно хорошо, раз США по итогам не увидели необходимости в личной встрече. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Позже, если я правильно помню, Госдепартамент опубликовал сообщение по итогам нашего телефонного разговора, где говорилось, что беседа между мной и Марко Рубио была продуктивной, и на данном этапе нет необходимости во встрече между госсекретарем и министром иностранных дел России. Я сделал вывод, что разговор действительно прошел хорошо, если они сделали такое заявление, - отметил Лавров. - И я понимаю, что за этим стоит: четкое понимание шагов, которые Россия и США могут предпринять для реализации ясных и прямых договоренностей, достигнутых на Аляске".

Лавров и Рубио провели 20 октября "конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров" лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.