Лавров: территориальный вопрос на Украине обсуждается в разных форматах

Президент РФ Владимир Путин поднимал эту тему в ответах на вопросы СМИ и при встречах с американским лидером Дональдом Трампом, отметил глава МИД

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Территориальный вопрос на Украине обсуждается в разных форматах, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затрагивали его в ходе двусторонних встреч. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Это все обсуждается в самых разных форматах, - указал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Президент России Владимир Путин регулярно затрагивал этот вопрос в ответах на вопросы журналистов, а также при встречах с президентом США Дональдом Трампом".

Лавров также обратил внимание, что российский лидер всегда открыт к обсуждению вопросов в отношении украинского конфликта с главами всех государств, "кто заинтересован лучше понять позицию России".

"У них всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их интересует", - подчеркнул глава МИД РФ.