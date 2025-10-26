Лавров: Европа и Зеленский просто хотят снова выиграть время

Глава МИД РФ объяснил призывы о прекращении огня

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Европы и Владимир Зеленский, призывая к прекращению огня на Украине, просто хотят снова выиграть время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они [Запад и киевский режим] просто хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Владимира Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя", - сказал министр.

По его словам, еще в апреле 2022 года, когда бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон приехал и запретил Зеленскому подписывать соглашение, выработанное в Стамбуле, предложенное именно украинской стороной и уже парафированное, и после того, как Джонсон все это сорвал, с тех пор они стали говорить о том, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным не будет, и что он должен предстать перед Международным уголовным судом, что они хотят европейских солдат и никакого перемирия. "Все это Зеленский говорил всего год назад, а потом, в сентябре этого года, он заявил, что никогда президент России Владимир Путин не получит ни пяди земли, этого никогда не будет. Это не решение, это всего лишь пауза, а изоляция России должна сохраниться навсегда", - напомнил Лавров слова Зеленского.