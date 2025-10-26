Лавров: у Киева не выйдет искоренить историю, связывающую украинцев и русских

Русские веками живут на этих землях, напомнил глава МИД

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Киевский режим хочет забыть страницы истории, связывающие украинцев и русских, но этого не будет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Для нас дело не в территориях как таковых. Речь о людях, которые веками живут на этих землях. Они строили города, в том числе Одессу - известный город, основанный Екатериной Великой. Ее памятник недавно был снесен режимом Владимира Зеленского, который желает забыть страницы истории, тем или иным образом связывающие украинцев и русских. Но этого не будет. Они не смогут уничтожить это", - подчеркнул Лавров.